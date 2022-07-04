حكومة سريلانكا: إمدادات الوقود تكفي ليوم واحد فقط.. وشحنة البنزين التالية مقررة في غضون أسبوعين

صرح مسؤول حكومي بارز في سريلانكا اليوم بأن البلاد تناشد دولا أخرى وشركات دولية وموردين أجانب إمدادها بمخزونات من الوقود خلال الأسبوعين المقبلين.

وتأتي مناشدة سريلانكا وسط نفاد الإمدادات لديها والاعتماد على مخزونات من شركة هندية لتوفير الديزل والبنزين للمستهلكين الذين يتملكهم الغضب جراء الأزمة في محطات الوقود.

وقال مسؤول من وزارة الكهرباء والطاقة إن سريلانكا ناشدت ماليزيا والهند إرسال كميات من وقود للأسبوعين المقبلين، لتلبية الطلب العام الأساسي.

وقامت شركة النفط الهندية لانكا أمس الأحد بتوريد مليون لتر من البنزين والديزل لعدد 202 محطة وقود لها في سريلانكا، وفقا لـ"الألمانية".

وقال وزير الكهرباء والطاقة كانشانا ويجيسكارا أمس إن الحكومة لم يعد لديها سوى إمدادات وقود تكفي ليوم واحد، كما أن شحنة البنزين التالية مقررة في غضون أسبوعين.

وأوقفت نحو 1200 محطة وقود تابعة للدولة تزويد المركبات الخاصة بالوقود، ووفرته للمركبات اللازمة للحفاظ على الخدمات الضرورية، مثل الصحة وتوزيع الغذاء.

وتواجه سريلانكا منذ عدة أشهر أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث لم تعد قادرة على توفير العملة الصعبة لدفع مقابل الوقود والغاز والأدوية والغذاء.

وتجري الدولة محادثات مع صندوق النقد الدولي لوضع اللمسات الأخيرة لحزمة إغاثة.