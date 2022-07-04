أسعار الذهب تتراجع 0.2% مع ترقب زيادة أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم حيث جعل ارتفاع أسعار الفائدة المعدن النفيس أقل جاذبية لكن انخفاض الدولار ساعد على تثبيت الذهب فوق مستوى الدعم عند 1800 دولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1806.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 11:21 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 1783.50 يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 في المائة إلى 1806.50 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار الأمريكي 0.3 في المائة لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 20 عاما الذي لامسه الشهر الماضي.

وانخفاض الدولار يجعل الذهب أقل غلاء بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، بحسب "رويترز".

ومن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي بزيادة سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أخرى الشهر الجاري، بحسب "رويترز".

ومن المتوقع أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذو أقرانه على مستوى العالم بشكل كبير. وبلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا في يونيو مع زيادة ضغوط الأسعار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 19.84 دولار للأوقية لتقترب من أدنى مستوى لها في عامين.

وتراجع البلاتين 0.7 في المائة إلى 882.73 دولار. وهبط البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1951.87 دولار.