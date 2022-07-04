تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم ، مما قلص مكاسبها من الجلسة السابقة حيث أثرت المخاوف من ركود عالمي على السوق في الوقت الذي استمر فيه نقص المعروض.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.3 % إلى 111.28 دولار للبرميل عند الساعة 00:16 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت 2.4 % يوم الجمعة.
وبالمثل انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.3 % ، إلى 108.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 2.5 % يوم الجمعة.
وفي حين أثرت المخاوف من الركود على السوق خلال الأسبوعين الماضيين، لا تزال المخاوف بشأن المعروض قائمة، مما يحول دون حدوث انخفاض حاد في الأسعار بحسب رويترز.
انخفاض أسعار النفط مع استمرار نقص المعروض
تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم ، مما قلص مكاسبها من الجلسة السابقة حيث أثرت المخاوف من ركود عالمي على السوق في الوقت الذي استمر فيه نقص المعروض.
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