انخفاض أسعار النفط مع استمرار نقص المعروض

تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم ، مما قلص مكاسبها من الجلسة السابقة حيث أثرت المخاوف من ركود عالمي على السوق في الوقت الذي استمر فيه نقص المعروض.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.3 % إلى 111.28 دولار للبرميل عند الساعة 00:16 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت 2.4 % يوم الجمعة.

وبالمثل انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.3 % ، إلى 108.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 2.5 % يوم الجمعة.

وفي حين أثرت المخاوف من الركود على السوق خلال الأسبوعين الماضيين، لا تزال المخاوف بشأن المعروض قائمة، مما يحول دون حدوث انخفاض حاد في الأسعار بحسب رويترز.

