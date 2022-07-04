كورونا وطفرة في المدفوعات الرقمية «3 من 3»

يقوم البنك الدولي كل ثلاثة أعوام، بالتعاون مع مؤسسة جالوب، بإعداد قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي التي استطلعت كيف يستخدم الناس في 123 بلدا الخدمات المالية طوال 2021. وحول الحديث عن لمحات عامة عن المؤشر العالمي للشمول المالي 2021.ونلاحظ في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، يمثل الشمول المالي قصة من جزأين، ما يحدث في الصين مقابل الاقتصادات الأخرى في المنطقة. ففي الصين، يمتلك 89 في المائة من البالغين حسابا، واستخدمه 82 في المائة من البالغين لإجراء مدفوعات للتجار الرقميين. وفي بقية أنحاء المنطقة، يمتلك 59 في المائة من البالغين حسابات، و23 في المائة من البالغين قاموا بمدفوعات رقمية للتجار ـ 54 في المائة منهم فعلوا ذلك لأول مرة بعد بداية جائحة كورونا. وتحققت زيادات تزيد على 10 في المائة في ملكية الحسابات في كمبوديا وميانمار والفلبين وتايلاند، في حين لا تزال الفجوة بين الجنسين في جميع أنحاء المنطقة منخفضة، إذ تبلغ ثلاث نقاط مئوية، لكن الفجوة بين الفقراء والأغنياء البالغين تبلغ عشر نقاط مئوية.وفي منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، زادت ملكية الحسابات 13 نقطة مئوية منذ 2017 لتصل إلى 78 في المائة من البالغين. ويعد استخدام المدفوعات الرقمية قويا، حيث استخدم نحو ثلاثة أرباع البالغين حسابا لإجراء أو تلقي دفعة رقمية. وأدت جائحة كورونا إلى زيادة استخدام 10 في المائة من البالغين الذين دفعوا إلى تاجر رقمي لأول مرة أثناء الجائحة. ويمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تزيد من استخدام الحسابات لنحو 80 مليون بالغ لديه حساب مصرفي، ومع ذلك استمروا في سداد مدفوعات التجار نقدا فقط، بما في ذلك 20 مليون بالغ لديهم حساب مصرفي في روسيا، و19 مليون بالغ لديه حساب مصرفي في تركيا، أكبر اقتصادين في المنطقة.وشهدت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي زيادة 18 نقطة مئوية في ملكية الحسابات منذ 2017، لتكون أكبر منطقة من مناطق العالم النامي، ما أدى إلى امتلاك 73 في المائة من البالغين حسابا مصرفيا. وتلعب المدفوعات الرقمية دورا رئيسا، حيث إن 40 في المائة من البالغين يدفعون للتاجر رقميا، بما في ذلك 14 في المائة من البالغين الذين فعلوا ذلك لأول مرة أثناء الجائحة. علاوة على ذلك، أدت جائحة كورونا إلى اعتماد 15 في المائة من البالغين التكنولوجيا الرقمية، حيث سددوا أول دفعة لفواتير المرافق مباشرة من حسابهم لأول مرة أثناء الجائحة ـ أي أكثر من ضعفي المتوسط في الدول النامية. ولا تزال هناك فرص لزيادة استخدام المدفوعات الرقمية، نظرا إلى أن 150 مليون بالغ لديه حساب مصرفي لا يسددون مدفوعات التجار إلا نقدا، بما في ذلك أكثر من 50 مليون بالغ لديه حساب مصرفي في البرازيل، و16 مليون بالغ لديه حساب مصرفي في كولومبيا.