بأمر الملك .. 8 نواب لـ 4 وزارات والبنك المركزي وأمانة الوزراء ومساعد للنقل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، أوامر جاء أبرزها تعيين الدكتور خالد الظاهر نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة، وأيمن السياري نائبا لمحافظ البنك المركزي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير، والدكتور رميح الرميح نائبا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، وتكليفه بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل، وأحمد الحسن مساعدا لوزير النقل، وتعيين المهندس عبدالعزيز الرميح نائبا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

وتضمنت الأوامر الملكية الصادرة أمس تعيين إيهاب الحشاني نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة، والأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

كما تضمنت تعيين عبدالعزيز طرابزوني مستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، والدكتور بندر الرشيد سكرتيرا لولي العهد بمرتبة وزير، إضافة إلى مهامه الأخرى، ومنصور بن سلمه نائبا لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة.

وشملت الأوامر الملكية تعيين محمد العميل، والشيهانة العزاز، نائبين للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الأمير عبدالرحمن بن عياف أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير