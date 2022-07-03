النرويج.. إضراب يهدد 13% من صادرات الغاز اليومية

حذرت شركة النفط والغاز النرويجية اليوم الأحد من أن نحو 13% من صادرات الغاز اليومية في النرويج معرضة للخطر وسط خطط لتصعيد إضراب وشيك من قبل المديرين.

وسيتم إغلاق حقول جودرون وأوسيبرج ساوث وأوسبيرج إيست بسبب الإضراب الذي يبدأ في 5 تموز/يوليو الجاري ، في حين أن التصعيد المخطط له للإضراب في اليوم التالي سيؤدي إلى إخراج ثلاثة حقول أخرى من الخدمة، حسبما ذكرت الشركة في بيان.

وسيؤدي ذلك إلى انخفاض إنتاج النرويج من الغاز بمقدار 292 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، في حين أن إنتاج النفط الذي يبلغ مجموعه 130 ألف برميل يوميا سيغادر السوق، وفقا للبيان.

ويضيف الإضراب في النرويج، ثاني أكبر مورد للغاز إلى أوروبا الغربية، إلى الاضطرابات في أسواق الطاقة الأوروبية. ويأتي ذلك بعد أن قلصت روسيا بشدة واردات خطوط الأنابيب إلى أوروبا الشهر الماضي حيث كثف الرئيس فلاديمير بوتين استخدامه للغاز كسلاح ، مما تسبب في صدمات جديدة في الأسعار قبل ذروة الطلب في فصل الشتاء.