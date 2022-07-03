خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من الرئيس إمام علي رحمن رئيس طاجيكستان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتسلم الرسالة نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.