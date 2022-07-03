عبر محطتين هما الأكبر عالميا .. 159 ألف طن تبريد تلطف أجواء المسجد الحرام خلال موسم حج

تمد منظومة التكييف المسجد الحرام بالهواء البارد المُنقى من الجراثيم بنسبة 100 % تُضخ طاقتها عبر محطتين رئيسيتين هما الأكبر عالمياً، تباشرها أعمالها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق.

وتستهلك منظومة التبريد طاقة تصل إلى 159 ألف طن تبريد، تصنف ضمن أكبر منظومات التبريد في العالم، وتضخ طاقتها من محطتي " كدي، والشامية "، وتقدر الطاقة التي تنتجها محطة الشامية بـ 120 ألف طن تبريد، وتبعد عن المسجد الحرام مسافة 900 متر، أما محطة أجياد فتصل قدرتها الإنتاجية إلى 39 ألف طن تبريد، وتبعد 500 متر.

وتعمل مبردات المحطتين بتبريد المياه ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية، وتضخها عبر الأنابيب للمسجد الحرام، ثم إلى وحدات مناولة الهواء بالغرف الميكانيكية؛ ليتم فيها عملية التبادل الحراري، ثم يدفع الهواء النقي المبرد إلى أرجاء المسجد الحرام.