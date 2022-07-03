"تاسي" يتراجع 60 نقطة وسط تداولات 3.9 مليار ريال الأدنى في أكثر من عامين

تراجعت الأسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم، بضغط رئيسي من أسهم البنوك، رغم تسجيل المؤشر العام مكاسب خلال مطلع التعاملات تجاوزت 150 نقطة.

وتراجع المؤشر العام 56 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11464 نقطة، فيما بلغت السيولة 3.9 مليار ريال، وهي الأدنى منذ ما يزيد عن عاميين، وبالتحديد منذ جلسة 14 مايو 2020 والبالغة 3.4 مليار ريال.

وكان الاكثر ضغطا على حركة المؤشر العام، سهما مصرف الراجحي أرامكو السعودية بعد تراجعهما بـ 2.6 و0.4 في المائة، في حي تراجع سهم بنك البلاد 3.3 في المائة.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي تلاه أمانة للتأمين ثم سبكيم العالمية، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 124.2 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 290.3 ألف صفقة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 70 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم عناية للتأمين بمكاسب بلغت 9.9 في المائة، تلاه العالمية للتأمين 5.1 في المائة، أيضا صعد المراكز العربية 5 في المائة، بعد إعلان الشركة عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2022 بواقع 0.75 ريال للسهم وبقيمة إجمالي 356.2 مليون ريال.

في المقابل، هبطت أسهم 134 شركة تصدرها سهم وفرة المتراجع 6.8 في المائة، ليسجل السهم أدنى إغلاق منذ نوفمبر 2020 عند 35.5 ريال، تلاه سهما الباحة وبحر العرب بعد تراجعهما 6 في المائة.