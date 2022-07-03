وصول 370 ألف حاج إلى المدينة المنورة

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, عن وصول 369,165 حاجا إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت أن 299,270 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 50,739 حاجا كما استقبل مركز حجاج البر 18,984 حجاج، بجانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرة إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع 11,353 حاجا، ثم حجاج باكستان بعدد 9,450 حاجا، والهند بعدد 6,406 حاجا، ثم حجاج مصر بعدد 4,500 حاجا، ثم حجاج نيجيريا بواقع 3,868 حاجا.

وبينت أن 294,377 حاجا غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 74,758 حاجا من جنسيات مختلفة.

وتم تنفيذ 566 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي جرى مباشرتها 1599 عمليات تفويج منذ بدء الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 880 حاجا، وتنفيذ 34 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 223 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.