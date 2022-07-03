ضريبة الوقود المفاجئة في الهند قد تدر 12.7 مليار دولار

من المحتمل أن تساعد الضريبة المفاجئة التي تم فرضها على عمليات إنتاج النفط الخام المحلية وعلى صادرات الوقود الحكومية، في تحقيق عائدات تصل إلى تريليون روبية (12.7 مليار دولار).

ونقلت "بلومبيرج" عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم قولهم، إن الرسوم الأحدث التي فرضتها الحكومة الاتحادية يمكن أن تساعد في تعويض معظم الإيرادات المفقودة بسبب خفض رسوم الوقود في مايو هذا العام.

وأضافت، أن الضريبة الجديدة على النفط الخام يمكن أن تدر 520 مليار روبية، بينما يمكن أن تصل الضرائب على صادرات الوقود إلى 200 مليار روبية على الأقل بحلول نهاية السنة المالية في مارس 2023.

وقالت نيرمالا سيثارامان وزيرة المالية، إن التخفيضات الضريبية على البنزين والديزل سوف تكلف الخزانة تريليون روبية، وبالنسبة للأشهر العشرة المتبقية من السنة المالية الحالية، وكان من المتوقع أن تبلغ الإيرادات المفقودة 840 مليار روبية، وأن الضريبة المفاجئة ستساعد بتعويض 85% من هذا العجز.