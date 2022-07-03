الحبوب : صرف أي زيادة بالسعر إن وجدت في حال ترسية مناقصة دولية بسعر يفوق المعتمد

وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، على مراجعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين لموسم 2022، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام الحالي والمجدول له بشهر أكتوبر 2022.

وأوضحت "الحبوب"، أن مجلس الإدارة وافق على صرف أي زيادة بالسعر إن وجدت في حال قامت المؤسسة بترسية مناقصاتها الدولية بسعر يفوق السعر المعتمد، وذلك بأثر رجعي ولكافة المزارعين اللذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الزراعي الحالي.

يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة سبق وأن أقر زيادتين لسعر شراء القمح من المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي تماشياً مع ارتفاع الأسعار الدولية.