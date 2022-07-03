"ثمار": إعلان القوائم المالية النهائية لعامي 2019 و 2020

أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة اليوم القوائم المالية النهائية لعامي ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م وحيث أن تقرير المراجع الخارجي قد تضمن مجموعة من الامتناعات عن ابداء الرأي والتحفظات الموضحة في التقرير.

عليه فقد عقد مجلس ادارة الشركة اجتماعاً طارئاً يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022م وناقش القوائم الماليه للفترات المشار إليها أعلاه وكذلك تقرير المراجع الخارجي و الامتناع والتحفظات الواردة في التقرير، وقام باتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة التي تساهم في معالجة الامتناعات والتحفظات وذلك وفقاً للانظمة و التزاماً بالمعايير المحاسبية المهنية ، ومن المتوقع ان يظهر أثر هذه القرارات والاجراءات على قوائم الشركة المالية لعام ٢٠٢١م وما بعدها. مع الاشارة إلى أن إدارة الشركة تعمل حاليا مع المراجع الخارجي لإنهاء عملية المراجعة و إصدار القوائم المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م وذلك في أقرب وقت، وتود ادارة الشركة أن تؤكد للمساهمين والمساهمات الكرام أنها لن تتدخر جهدا في الحفاظ على حقوق الشركة وحقوق مساهميها وحمايتها.

وستقوم الشركة بالاعلان عن أي مستجدات بخصوص المواضيع أعلاه.

كما أعلنت عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020-12-31 حيث سجلت خسائر بـ 11 مليون ريال مقارنة بخسائر تقدر بـ 56 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأعلنت ثمار عن نتائجها المالية في الربع الثالث لعام 2019 حيث سجلت صافي خسائر بـ 40 مليون ريال مقابل أرباح بـ 252 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.



ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى:

1. انخفاض المبيعات.

2. مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.

3. خسائر استبعاد مشاريع تحت التنفيذ

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