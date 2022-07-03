تحديد سعر الطرح النهائي لإكتتاب " الآمار للأغذية" عند 115 ريال للسهم

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار مالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي ("الطرح") عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ(115) ريال سعودي للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 47.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الأربعاء الموافق 20/7/2022م والتي ستستمر لغاية يوم الخميس الموافق 21/7/2022م، حيث تم تخصيص (1,063,339) سهم عادي تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.