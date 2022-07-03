"البنك الأهلي السعودي": توزيع 4.9 مليار ريال على المساهمين عن النصف الأول من 2022

أعلن البنك الأهلي السعودي عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022م.
|اجمالي المبلغ الموزع
|4,925,800,000 ريال سعودي
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|4,478,000,000 سهم
|حصة السهم من التوزيع
|1.10 ريال بعد خصم الزكاة
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|% 11
|تاريخ الأحقية
|تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 14 ذو الحجة 1443هـ الموافق 13 يوليو 2022م والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
|تاريخ التوزيع
|22 ذو الحجة 1443هـ الموافق 21 يوليو 2022م
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