"ام اي اس" توقع عقد مع "تحكم" لتنفيذ مشروع رفع الكفاءة التشغيلية بـ 34 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) أنه تم توقيع عقد مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل "TAHAKOM "على تنفيذ مشروع رفع الكفاءة التشغيلية بمبلغ 34 مليون ريال .
وسوف يكون لهذا العقد الأثر المالي الإيجابي على الشركة ابتداء الربع الثاني من 2022 م وحتى الربع الثاني 2024 م
كما أعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022م على النحو التالي:
|اجمالي المبلغ الموزع
|36 مليون ريال سعودي.
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|30 مليون سهم
|حصة السهم من التوزيع
|1.2 ريال سعودي
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|% 12
|تاريخ الأحقية
|02 أكتوبر 2022م الموافق 06 ربيع الأول 1444هـ
|تاريخ التوزيع
|13 أكتوبر 2022م الموافق 17 ربيع الأول 1444هـ
|معلومات اضافية
|ستكون أحقية توزيعات الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 02 أكتوبر 2022م الموافق 06 ربيع الأول 1444هـ، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
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