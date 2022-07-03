"ام اي اس" توقع عقد مع "تحكم" لتنفيذ مشروع رفع الكفاءة التشغيلية بـ 34 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) أنه تم توقيع عقد مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل "TAHAKOM "على تنفيذ مشروع رفع الكفاءة التشغيلية بمبلغ 34 مليون ريال .

وسوف يكون لهذا العقد الأثر المالي الإيجابي على الشركة ابتداء الربع الثاني من 2022 م وحتى الربع الثاني 2024 م

كما أعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022م على النحو التالي: