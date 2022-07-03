حصاد القمح في أوكرانيا .. رهانات خطيرة بين نقص الوقود والجفاف

يقف المزارع سيرجي ليوبارسكي في أحد حقول القمح الضخمة الخاصة به في جنوب شرق أوكرانيا، متسائلا: كيف سيتمكن من حصاد محاصيله، في ظل نقص الوقود وخطر القصف الروسي؟وبحسب "الفرنسية"، يقول ليوبارسكي "يبدأ الحصاد عادة في 15 تموز (يوليو)، لكن الديزل باهظ الثمن، هذا إن وجد".حصادته القديمة متوقفة في مزرعته في بلدة راي اولكساندريفكا الواقعة قرب مواقع تسيطر عليها القوات الروسية على الجانب الآخر من التل، على مسافة نحو 30 كيلومترا غرب مدينة لوجانسك.يزرع ليوبارسكي 170 هكتارا من الأراضي، ينتج معظمها القمح، وأيضا الشعير ودوار الشمس، وكلها حبوب ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية خصوصا منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا التي تعد منتجا رئيسا للقمح في العالم.لكنه أجبر على ترك 40 هكتارا بورا.ويضيف المزارع "لم نتمكن من شراء بذور الذرة لأن الحرب كانت قد بدأت في نهاية شباط (فبراير)، واستغرق وصول البذور المستوردة ما يصل إلى شهرين".ويوضح أن الأرض غير المزروعة راهنا "يستخدمها الجيش جزئيا لتخزين معدات عسكرية" فيما يشير إلى تلة قريبة ويقول "انظروا، الجنود الروس هناك، على مسافة ثمانية كيلومترات".أما بالنسبة إلى القمح، فإن الوقت ينفد.ويتابع ليوبارسكي "يمكننا الانتظار حتى 10 آب (أغسطس) على أبعد تقدير، لكن بعد ذلك التاريخ، ستيبس الحبوب وتسقط على الأرض".كذلك، يعتقد مزارع آخر هو أناتولي مويسينكو من البلدة نفسها، أن الأمور غير مؤكدة.ورغم أن لديه ما يكفي من الديزل لحصاد قمحه، فهو قلق من تقدم القتال.ويقول "المشكلة هي الحرب. هل سيكون الحصاد ممكنا أم أن الصواريخ ستسقط مجددا؟" فيما كان جنود أوكرانيون يزيلون رأس صاروخ سقط على ما يبدو في حقله.ويضيف مبتسما أن "الحصاد يشبه إلى حد الرهانات الخطرة".في بلدة ريزنيكيفكا المجاورة، يعلم ياروسلاف كوخان أنه فقد بالفعل 40 هكتارا من القمح التي يملكها.فعادة، يهتم ابنه بالحصاد، كما يقول، لأن هذا المتقاعد البالغ 61 عاما لم يعد يستخدم الجرار الزراعي أو الحصادة.لكن في 2014، ذهب ابنه للعيش في كراسنودار في جنوب روسيا، في العام نفسه الذي ضمت فيه موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عقب انتفاضة شعبية في كييف.ويروي كوخان أن ابنه اعتاد المجيء بالسيارة مرات عدة في العام لزرع القمح وإزالة الأعشاب الضارة ثم حصاده.لكن هذا العام "كان من المقرر أن يأتي إلى أوكرانيا في 25 شباط (فبراير)، وهو اليوم الذي يصادف عيد ميلاده، لكن الحرب اندلعت في اليوم السابق"، كما يضيف، "لذلك لم يأت. ولو حصل ذلك لما كان بمقدوره العودة إلى منزل عائلته في روسيا، لأن الذكور الأوكرانيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما لا يمكنهم مغادرة البلاد بسبب التجنيد العسكري".ماذا سيحل بقمحه؟ يقول كوخان بحزن وهو ينظر إلى الحقل خلف منزله "أعتقد أن عود كبريت سيفي بالمهمة".