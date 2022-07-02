6 آلاف حاج كويتي يؤدون الفريضة هذا العام

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الكويت الشيخ الدكتور فريد أسد عمادي على أن عودة الحج بعد زوال جائحة كورونا بأعداد أقل يحقق المصلحة العامة وهي الحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وشدد على أن قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين بعودة الحج بأعداد مخفضة هذا الموسم بعد زوال جائحة كورونا قرار حكيم وسليم، ويأتي في إطار تحقيق المقاصد العامة بالحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

وأضاف عمادي أنه في العامين الماضيين اقتصر أداء الحج على الحجاج من داخل المملكة سواء مواطنين أو مقيمين وهي خطوة صحيحة من خلال إقامة الحج وفي نفس الوقت الحفاظ على صحة الحجاج، خصوصاً أن فتح الحج بأعداد كبيرة حينها وفي حال عدم زوال الوباء سيسهم في تفشي المرض، وهي قرارات محمودة من حكومة المملكة منبعها وهدفها الأول سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام.

وكشف عمادي عن أداء حوالي 6 آلاف حاج كويتي فريضة الحج هذا العام، سيكون وصولهم بشكل متتالٍ خلال هذا الأسبوع.

وأشار إلى انتهاء ترتيب كل الخدمات التي ستقدم لحجاج الكويت سواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتنسيق مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية.

وأثنى على الخدمات التي تقدمها شركة مطوفي حجاج الدول العربية لحجاج الكويت على مستوى السكن والإعاشة والتنقلات، مشدداً على أن التعاون بين مكتب شؤون حجاج دولة الكويت وشركة مطوفي حجاج الدولة العربية قديم ومستمر، وفي كل سنة نلمس تطوراً في الخدمات وتحسيناً وتجويداً من قبل مقدميها.

وقدم شكره لوزارة الحج والعمرة على التحسينات المستمرة في الخدمات التي انعكست على راحة ضيوف الرحمن، تحقيقاً لتطلعات وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله – التي تحرص في كل موسم على التطور في البنية التحتية أو على صعيد الخدمة حتى يؤدي الحجاج نسكهم بيسر وسهولة وأمان.

وكان وكيل وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية الكويتي قد اجتمع مع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج الأستاذ ماهر جمال ، ونائبه الأستاذ محمد معاجيني ، وعضو مجلس الإدارة العضو المنتدب المهندس عباس قطان ، وعضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع مصر وعرب الخليج الأستاذ موفق خوج بحضور أعضاء مجلس الإدارة في مقر الشركة بمكة المكرمة.

وتمحور الاجتماع حول آليات استقبال حجاج الكويت وتقديم الخدمات لهم خلال وجودهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتلبية كل احتياجاتهم حتى يؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وأمان ويعودوا لبلادهم سالمين غانمين.

من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ماهر جمال على حرص شركة مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.