نجل ابن لادن .. تعلم الرسم باليوتيوب ويبيع لوحاته بـ 2500 يورو 

انكب عمر بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن الذي قتلته القوات الخاصة الأمريكية في باكستان عام 2011، على الرسم خلال فترات الحجر المنزلي.. وتشكل لوحاته محور معرض يقام حاليا في فرنسا، وسط تزايد الطلب على أعماله حول العالم.

وقال عمر: كنا نمضي وقتنا خلال فترة الحجر داخل المنزل من دون القيام بأي أمر مهم، مضيفا كانت زوجتي ترسم وشعرت بالحاجة إلى أن أحاول ممارسة هذا النشاط. ويضيف: تعلمت الرسم استنادا إلى مقاطع فيديو شاهدتها في يوتيوب وأحببت هذا الفن.

وتبدو معظم اللوحات المعروضة والتي لا يتجاوز مقاس الأكبر منها 60*80 سنتيمترا، انعكاسا لذكريات طفولة عمر بن لادن ومراهقته في أفغانستان.

وتبرز أفغانستان بقوة في أعمال عمر بن لادن. إذ تظهر في إحدى لوحاته جبال استخدم في رسمها اللون الأحمر وهي موجودة في أفغانستان التي يصفها بأنها "بلد مذهل". ويقول إن الأحمر يرمز إلى المعاناة والحرب وهو ما يشكل أصعب مرحلة في حياتي، وفقا لـ"الفرنسية".

وبعد تمضية خمس سنوات في هذا البلد، ترك عمر والده في سن الـ 19 ليبدأ حياة جديدة تنقل خلالها بين عدد كبير من الدول، ليصل عام 2016 إلى فرنسا ويستقر في منطقة نورماندي.

وعرضت نحو 30 لوحة تتميز غالبيتها بكثرة الألوان في سوق ضخم يعرض سلعا مستعملة، ويقول التاجر باسكال مارتان إن "لوحات عمر تباع بشكل كبير منذ أن طرحت أعماله الأولى. ورغم أن المعرض لم يفتتح بعد، إلا أن بعض اللوحات حجزت مسبقا فاسم بن لادن يستقطب المشترين".

ويتراوح سعر اللوحات الصغيرة بين 750 و800 يورو، بينما يبلغ سعر الكبيرة منها بين 2000 و2500 يورو.