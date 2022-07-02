القيمة السوقية للاعبي الدوري السعودي .. ارتفاع 42 لاعبا وتراجع 55 

ارتفعت القيمة السوقية ل 42 لاعبا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" الألماني العالمي والمختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية بعد اختتامه الإثنين الماضي، وحصول الهلال على لقبه للمرة الثالثة، فيما تراجعت القيمة السوقية ل 55 لاعباً خلال آخر تحديثات القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين.

وتصدر قائمة اللاعبين الأكثر ارتفاعاً، البرازيليين الأربعة، أندرسون تاليسكا لاعب النصر بزيادة 3 ملايين يورو ليصبح قيمته 13 مليونا، ميشايل ديلغادو لاعب الهلال بزيادة 1.5 مليون يورو ليصبح 8.5 ملايين يورو، إيجور كورونادو لاعب الاتحاد بزيادة 500 ألف ويصبح 6 ملايين يورو، ثم كارلوس جونيور لاعب الشباب بزيادة 1.5 مليون ويصبح 5 ملايين يورو، وجاء الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال خامساً وبزيادة مليون يورو وأصبح 5 ملايين يورو.

وعلى مستوى اللاعبين السعوديين، زادت القيمة السوقية لسلطان الغنام لاعب النصر وأصبح السادس في القائمة بزيادة 500 ألف يورو وأصبحت قيمته 3.5 ملايين يورو، عبد العزيز البيشي لاعب الاتحاد بزيادة 500 ألف يورو وأصبحت قيمته 2.5 مليون يورو، عبد الرحمن العبود بزيادة 700 ألف يورو وأصبحت 1.5 مليون، سعود عبد الحميد بزيادة 350 ألف يورو وأصبحت قيمته 1.2 مليون يورو، ثم فراس البريكان لاعب الفتح بزيادة 350 ألف يورو.

في المقابل، تراجعت القيمة السوقية ل 55 لاعباً، أبرزهم البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الهلال بخسارة 4 ملايين يورو، وأصبحت الآن 11 مليونا، المالي موسى ماريجا لاعب الهلال بخسارة 2.5 مليون وأصبحت 7.5 ملايين، الكاميروني أبا بكر فينسنت لاعب النصر بخسارة 3 ملايين وأصبحت 7 ملايين، والسويدي روبن كوايسون لاعب الاتفاق بخسارة 1.5 مليون وأصبحت 6 ملايين.

وعلى مستوى اللاعبين السعوديين، انخفضت القيمة السوقية لعبد الإله المالكي لاعب الهلال 500 ألف يورو، وأصبحت 1.5 مليون، صالح الشهري لاعب الهلال 500 ألف وأصبحت مليون يورو، محمد العويس 300 ألف وأصبحت 900 ألف، أيمن يحيى لاعب النصر 50 ألفا وأصبحت 750 ألفا، عبد الفتاح عسيري لاعب النصر 500 ألف وأصبحت 500 ألف.