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أحداث في صور

مزارعون يجمعون التمور في أحد المزارع في سلطنة عمان

مزارعون يجمعون التمور في أحد المزارع في سلطنة عمان

مزارعون يجمعون التمور في أحد المزارع في سلطنة عمان

مزارعون يجمعون التمور في أحد المزارع في سلطنة عمان

مزارعون يجمعون التمور في أحد المزارع في سلطنة عمان

" أ ف ب"
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