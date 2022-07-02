مقتل 5 أشخاص إثر زلزال بقوة 6 درجات جنوب إيران

قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ وأصيب 19 بجروح إثر ثلاثة زلازل تجاوزت شدّتها 6 درجات ضربت جنوب إيران فجر السبت، حسب حصيلة أولية. وكان المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي ذكر في وقتٍ سابق أنّ زلزالاً ضرب منطقة تقع على بُعد 100 كيلومتر جنوب غربي ميناء بندر عباس.

