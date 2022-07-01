1.613 تريليون دولار محفظة قروض البنوك في دول الخليج .. 34 % للسعودية

ارتفعت محفظة القروض لدى البنوك العاملة في دول الخليج خلال 2021 بنسبة 7.7 في المائة، لتبلغ 1.613 تريليون دولار، مقابل نحو 1.5 تريليون دولار بنهاية 2020، في ظل انخفاض أسعار الفائدة في هذه الفترة لأدنى مستوى في أعوام، تماشيا مع الفيدرالي الأمريكي، نظرا لربط سعر صرف معظم العملات الخليجية بالدولار.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات البنوك المركزية الخليجية، سجلت القروض المقدمة من البنوك في الدول الست ارتفاعات تصدرتها السعودية بنحو 15.5 في المائة، بينما الأقل الإمارات بـ0.8 في المائة.

واستحوذت البنوك العاملة في السعودية على أكثر من ثلث إجمالي محفظة القروض لدى البنوك في الخليج 34 في المائة، تلتها الإمارات 30.3 في المائة، ثم قطر 20.7 في المائة، والكويت 8.7 في المائة، وعمان 4.5 في المائة، ثم البحرين 1.8 في المائة.

وارتفعت محفظة القروض لدى البنوك العاملة في السعودية خلال 2021 بنسبة 15.5 في المائة، لتبلغ 549 مليار دولار (2.06 تريليون ريال) بنهايته، مقابل 475.4 مليار دولار (1.78 تريليون ريال) بنهاية 2020.

بينما ارتفعت في الإمارات 0.8 في المائة لتبلغ 489 مليار دولار، وصعدت لدى البنوك في قطر 7.8 في المائة، لتبلغ 334 مليار دولار.

كذلك ارتفعت في الكويت 6.7 في المائة لتبلغ 140 مليار دولار، وارتفعت في سلطنة عمان 4.5 في المائة لتبلغ 72 مليار دولار، كذلك ارتفعت 4.7 في المائة لدى البنوك العاملة في البحرين، لتبلغ 29 مليار دولار خلال 2021.



القروض في السعودية

ونمت القروض الممنوحة من البنوك العاملة في السعودية بأسرع وتيرة تاريخيا، وفق البيانات المتاحة منذ 1995، مرتفعة بقيمة 276.6 مليار ريال "15.5 في المائة"، لتبلغ مستوى قياسيا عند 2.06 تريليون ريال مقابل 1.78 تريليون ريال بنهاية 2020.

وكانت القروض العقارية الداعم الرئيس لارتفاع محفظة القروض لدى البنوك في السعودية نتيجة برامج الإسكان، حيث ارتفعت القروض العقارية 32.8 في المائة بما يعادل 140.4 مليار ريال خلال 2021 وهي أسرع وتيرة تاريخيا، لتصل إلى مستوى قياسي عند 568.9 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقابل 428.4 مليار ريال بنهاية 2020.

وحدة التقارير الاقتصادية