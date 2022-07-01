الرياض تحتضن السوبر الإيطالي بين ميلان وإنتر في 18 يناير

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن كأس السوبر في نسختها الـ35 بين فريقي أي سي ميلان ونظيره إنتر ميلان سيقام في الـ18 من كانون الثاني (يناير) 2023 في الرياض.

وأقيمت النسختان الماضيتان في إيطاليا، حيث تعود كأس السوبر للسعودية للمرة الثالثة، حيث استضافت السعودية هذه البطولة مرتين من قبل.

ويعود تاريخ المرة الأولى التي احتضنت فيها هذه المباراة إلى 2018، وكانت في جدة، حيث فاز يوفنتوس على ميلان بهدف دون رد، وفي 2019، عادت السعودية لتكون مقر البطولة التي أقيمت في ذلك العام في الرياض على ملعب مرسول بارك وانتهت بفوز لاتسيو على يوفنتوس 3 /1.

ولم تكن السعودية هي البلد الوحيد الذي يستضيف مباراة كأس السوبر الإيطالي، التي أقيمت خارج حدود البلد الأوروبي لأول مرة في 1993 في واشنطن.

وفي الأعوام اللاحقة، مرت على مدن أخرى عالمية مثل طرابلس (ليبيا) ونيوجيرسي (أمريكا) وبكين وشنغهاي (الصين)، والدوحة (قطر).