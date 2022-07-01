موسم جدة يكسر الأرقام القياسية بـ 6 ملايين زائر خلال 60 يوما

سجل موسم جدة 2022 رقماً قياسياً متصاعداً في عدد زواره بالإعلان عن الوصول إلى 6 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها، وذلك قبل أن تختتم عروضه غدا بعد 60 يوماً حافلة بالمتعة والتشويق والتنوع.

ونظم موسم جدة منذ انطلاقته في بداية شهر مايو الماضي أكثر من 4200 يوم فعالية، محققاً تنوعاً وشمولية في فعالياته وتعدداً في خياراته التي يوفرها للزوار، وتميزاً في استقطاب الفعاليات والتجارب العالمية، حيث واكب ذلك دقة في الإعداد والتنظيم والتشغيل، وهو ما أسهم في جاذبية الموسم واستقطابه لهذا العدد الضخم من الزوار في فترة وجيزة 60 يوماً.

ويجسّد هذا الرقم الكبير في زوار موسم جدة حجم الحراك الاقتصادي والاجتماعي الذي أحدثه الموسم في مدينة جدة، وانعكس بدوره على صناعة الترفيه بالمملكة، حيث وصل عدد السياح في الموسم أكثر من مليون سائح يمثلون 129 دولة.

وأسهم الموسم في تنوع الفرص والشراكات التي خلقها للقطاع الخاص، وتعدد الوظائف التي وفرها للفتيات والشباب السعوديين العاملين في مواقع الفعاليات، حيث وصلت إلى 76 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بنسبة تجاوزت 80% من إجمالي عدد العاملين السعوديين في الموسم، سواءً في المتاجر أو المطاعم أو المقاهي أو الأسواق أو الخدمات التنظيمية واللوجستية الأخرى.