أسعار القمح تنخفض في يونيو بأعلى وتيرة منذ 2015 .. وصلت لمستويات ماقبل الحرب الروسية الأوكرانية

انخفضت أسعار القمح بأكبر وتيرة منذ عام 2015، بعد هبوط الأسعار في شهر يونيو 19 في المائة، لتصل لأدنى مستوى منذ فبراير الماضي

في حين انخفضت الذرة بنسبة 18 في المائة في يونيو، بحسب بيانات بلومبيرج.

وكانت أسواق المحاصيل عالقة في مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي، حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وتلقت أسواق الحبوب أخبارا إيجابية، حيث رفعت الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع تقديراتها للمحاصيل الزراعية.

ومع ذلك، لا تزال إمدادات الحبوب العالمية ضعيفة حيث إن سوء الأحوال الجوية يقلص المحاصيل في بعض المزارعين الرئيسيين وصادرات أوكرانيا محدودة مع تعطل المواني.

قال نادي الأعمال الزراعية الأوكراني اليوم الجمعة إن الشحنات الزراعية ارتفعت في يونيو عن الشهر السابق، على الرغم من أن الوتيرة لا تزال منخفضة ولا يمكن أن تحل محل التجارة المنقولة بحرا.