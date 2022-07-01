تذبذب حاد في سعر البيتكوين بسبب مخاوف التضخم

شهدت تعاملات اليوم الجمعة تذبذبا قويا في قيمة العملة الرقمية بيتكوين بعد أن سجلت خلال الشهر الماضي أكبر تراجع شهري على الإطلاق.

وارتفع سعر البيتكوين وهي أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 11.3% خلال تعاملات آسيا اليوم ليصل لفترة قصيرة إلى مستوى 21 ألف دولار للوحدة الواحدة، وبسرعة فقدت بيتكوين أغلب مكاسبها وجرى تداولها بسعر 19.4 ألف دولار للوحدة الواحدة، بحلول الساعة الحادية عشرة ونصف من صباح اليوم في لندن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيتكوين فقدت خلال الشهر الماضي 41% من قيمتها وهو أكبر تراجع شهري منذ بدء تسجيل الوكالة لبيانات متابعة العملة الرقمية في 2010. ويعكس تذبذب بيتكوين حالة الغموض الوشيكة بشأن العملات الرقمية مع محاولات المستثمرين تقييم المدى الذي ستمضي إليه البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم. ومما يزيد صعوبة الموقف بالنسبة للعملات الرقمية المشفرة تعرض اللاعبون الرئيسيون في السوق بدءا من صندوق التحوط "ثري أروز كابيتال" إلى بنك "سلسيوس نتورك" لفوضى كبيرة بسبب عمليات البيع الكثيف في السوق وهو ما يزيد احتمالات استمرار تراجع العملات.