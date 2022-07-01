بريطانيا: تراجع مبيعات العقارات 13 % في مايو

تراجعت مبيعات العقارات في بريطانيا خلال شهر مايو الماضي، في مؤشر آخر على بدء تراجع الزخم في هذا السوق الذي اتسم بالنشاط خلال الفترة الماضية.

وذكر مؤشر أسعار المنازل في بريطانيا، الذي تصدره شركة زوبلا للتسويق العقاري، أن مبيعات العقارات في مايو الماضي تراجعت بنسبة سنوية بلغت 13 % ، كما ارتفع متوسط الفترة اللازمة من أجل إبرام اتفاق بشأن بيع العقارات من 20 يوما في مارس إلى 22 يوما في مايو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جراين جيلمور، مدير الأبحاث في شركة زوبلا، قوله: "هناك مؤشرات على تراجع الزخم في سوق العقارات، كما أن تزايد حساسية الأسعار في هذا السوق سوف يؤدي إلى بطء في وتيرة نمو الأسعار خلال الفترة الباقية من 2022".