النفط يصل إلى 108 دولار وسط مخاوف من الركود

انخفضت أسعار النفط اليوم وسط مخاوف مستمرة من ركود الطلب ألقت بظلالها على المعنويات ووضعت الخام القياسي على مسار تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وبحلول الساعة 04:28 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 % إلى 108.83 دولار للبرميل، متخلية عن مكاسب بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب 37 سنتا أو 0.4 % إلى 105.39 دولار للبرميل، ليتخلى هو أيضا عن مكاسب سابقة خلال الجلسة بلغت قرابة دولار. وانخفض الخامان بنحو 3 % أمس بحسب رويترز.







