54 ناديا سعوديا من 3 درجات تتقاسم 100 مليون ريال

فيما قدم فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة أكثر من 100.6 مليون ريال لـ54 ناديا من ثلاثة درجات، تصدر الهلال التصنيف في تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي 2021 - 2022 لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بنسبة 6.96 في المائة، بينما تذيل نادي الاتحاد قائمة التصنيف بـ5.74 في المائة.

وكان فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية قد صنف أندية الهلال "6.96"، الاتفاق "6.86"، الحزم "6.81"، الشباب "6.81"، النصر "6.80"، الفتح "6.74"، الأهلي "6.71"، الفيحاء "6.67"، الفيصلي "6.66"، التعاون "6.65"، أبها "6.61"، ضمك "6.52" على التوالي ضمن الفئة الأولى التي تخولها الحصول على دعم مستحق بقيمة خمسة ملايين ريال فيما حلت أندية: الباطن "6.42"، الرائد "6.36"، الطائي "6.14"، والاتحاد "5.74" ضمن الفئة الثانية التي تخولها الحصول على دعم يقدر بثلاثة ملايين ريال، "أي 72 مليون ريال".

وفي مقارنة تقييم مبادرة الحوكمة بين الربع الأول والربع الرابع، تقدم الأهلي 328 في المائة فيما حل الفتح في آخر المقارنة بـ11 في المائة.

وأعلن فريق استراتيجية دعم الأندية، لمبادرة "التحول الرقمي"، حيث حصلت الأندية الـ16 على مليون ريال بعد حصولها على معدل استحقاق الدعم بناء على التقييم ما بين 1 إلى 3 حيث حل الهلال في المركز الأول بنسبة "2.92" بينما حصد ضمك الأخير نسبة "1.65".

وفي دوري يلو للدرجة الأولى، تصدر القادسية ترتيب التصنيف بـ6.77 في المائة، بينما تذيل بيشة قائمة التصنيف 1 في المائة.

واستحق القادسية، الخليج، الخلود، العدالة، العروبة، النهضة، هجر، الوحدة، الجيل، أحد، الدرعية، العين، نجران، جدة، والساحل 500 ألف ريال عن الفئة الأولى، بينما حصل الشعلة، الجبلين، الأخدود على 300 ألف ريال للفئة الثانية، وجاء الكوكب في الفئة الثالثة بـ200 ألف ريال، وبيشة الفئة الخامسة دون دعم، بمجموع "8.6 مليون ريال".

وفي دوري الدرجة الثانية، تصدر الرياض ترتيب التصنيف بنسبة 6.55 في المائة، حيث حصد 250 ألف ريال في الفئة الأولى بجانب أندية: البكيرية، وج، الثقبة، الوشم، القيصومة، الصقر، النجوم، الزلفي، الترجي، الانتصار، التقدم، عفيف، واللواء، بينما صنفت أندية: الذهب، طويق، النعيرية، عرعر، والجندل ثالثة وحصدت 100 ألف ريال فيما حلت أندية، الصفا، الريان، الأنصار، الروضة، النجمة، حطين، الشرق، العربي، والسد الفئة الخامسة دون دعم، بمجموع "أربعة ملايين ريال".