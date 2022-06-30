بيتكوين تسجل أكبر تراجع ربع سنوي منذ أكثر من 10 سنوات

تتجه العملة الرقمية المشفرة بيتكوين نحو تسجيل أسوأ أداء ربع سنوي منذ أكثر من 10 سنوات، في ظل تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع اتجاه البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة بلومبيرج أن العملة الرقمية الأكبر في العالم تراجعت بنحو 58 %، وهو أكبر تراجع ربع سنوي منذ الربع الثالث من 2011، عندما كانت مجرد وليد جديد.

وخلال السنوات العشر الماضية سجلت قيمة البيتكوين عدة قفزات حتى وصلت إلى ذروتها في نوفمبر الماضي وكانت 3 تريليونات دولار، مع انتشارها على نطاق واسع بفضل انخفاض أسعار الفائدة في أغلب الاقتصادات الرئيسية بالعالم إلى مستويات قياسية.