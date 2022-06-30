13.07 مليون عاطل في منطقة اليورو بنهاية مايو .. أدنى مستوى شهري منذ 1998

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو في أيار (مايو) إلى 6.6 في المائة بعد 6.7 في المائة في نيسان (أبريل)، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وفق إعلان المديرية العامة للمفوضية الأوروبية "يوروستات" أمس.

والمؤشر عند أدنى مستوى شهري له منذ كانون الأول (ديسمبر) منذ بدأ مكتب الإحصاء الأوروبي في جمع هذه الأرقام في نيسان (أبريل) 1998.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، فقد انخفض معدل البطالة إلى 6.1 في المائة في أيار (مايو) وهو أيضا أدنى مستوى قياسيا، وفقا لـ"الفرنسية".

واستفادت سوق العمل من الانتعاش القوي في الاقتصاد الأوروبي الذي بدأ في ربيع 2021 وتعافى بشكل واضح بعد الركود المرتبط بوباء كوفيد - 19.

لكن الحرب في أوكرانيا التي بدأت في إعاقة النشاط، تلقي بظلالها على التوقعات للأشهر المقبلة، حيث خفضت توقعات النمو في أوروبا بشكل كبير، بينما يرتفع التضخم، إلا أن تداعيات هذا التدهور لم تظهر بعد على أرقام التوظيف.

وفي أيار (مايو)، خفضت بروكسل توقعاتها لنمو الانتاج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو للعام 2022 بمقدار 1.3 نقطة إلى 2.7 في المائة، كما زادت توقعات التضخم بمقدار 3.5 نقطة إلى 6.1 في المائة مقارنة بالأرقام المعلنة في العاشر من شباط (فبراير) قبل بدء الحرب الروسية.

وانخفض مستوى البطالة في أيار (مايو) على مستوى سنوي، بمقدار 1.5 نقطة في منطقة اليورو وبمقدار 1.2 نقطة في الاتحاد الأوروبي ككل.

ومع ذلك، يبقى نحو 13.07 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك 11 مليونا في 19 دولة تتقاسم العملة الموحدة.

وتم تسجيل أعلى معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي في أيار (مايو) في إسبانيا "13.1 في المائة" وإيطاليا "8.1 في المائة" والسويد "7.7 في المائة".

وفي فرنسا، كان 7.2 في المائة من السكان عاطلين عن العمل، وفقا لبيانات "يوروستات".

ووصل التضخم حول العالم إلى أعلى مستوياته في عدة عقود بفعل قفزات في أسعار الطاقة واختناقات في سلاسل التوريد بعد الجائحة.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر حول السياسات المالية العالمية البارحة الأولى، "إن‭ ‬التضخم المنخفض في عهد ما قبل الجائحة لن يعود، وإن (المركزي الأوروبي) يتعين عليه أن يتحرك الآن، لأن نمو الأسعار من المرجح أن يبقى فوق مستوى 2 في المائة المستهدف لأعوام مقبلة".

وقال أوجستين كارستنز المدير العام لبنك التسويات الدولية، وهو مظلة لمجموعة من البنوك المركزية، "إن صانعي السياسات اتخذوا الخطوة الأولى في الاعتراف بأن لديهم مشكلة"، وأضاف أن "مهمتهم الآن هي تشديد السياسة النقدية بينما تتصاعد المخاطر".

وأبلغ كارستنز المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي "يجب عليهم أن يحاولوا.. منع الانتقال الكامل من بيئة تضخم منخفض إلى بيئة تضخم مرتفع تسمح لهذا التضخم المرتفع بأن يترسخ".

وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، "إن البنك المركزي البريطاني مستعد لمزيد من الزيادات في معدلات الفائدة إذا استمر التضخم المرتفع"، لكنه حذر من أن الاقتصاد البريطاني من الواضح الآن أنه يمر بمنعطف ويبدأ في التباطؤ.

ودعا جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إلى مزيد من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد والتضخم، بما يشمل زيادة ثانية محتملة قدرها 75 نقطة أساس الشهر المقبل، قائلا "إنه لا يتوقع أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود".

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت أمس، ارتفاع معدل التضخم في فرنسا خلال الشهر الحالي بأسرع وتيرة له منذ بدء تطبيق العملة الأوروبية الموحدة قبل أكثر من 20 عاما، ما يزيد الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبنك المركزي الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لحماية الشركات والمستهلكين من صدمات الأسعار.

وذكر معهد الإحصاء الفرنسي "آنسي" أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلك هذا الشهر 6.5 في المائة سنويا مقابل ارتفاعها 5.8 في المائة خلال أيار (مايو) الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن معدل التضخم جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم. وأضافت أن بيانات التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تعطي مبررا إضافيا للبنك المركزي الأوروبي لزيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد خلال اجتماع مجلس المحافظين المقرر في الشهر المقبل.

وبعد إعلان إسبانيا ارتفاع معدل التضخم إلى 10 في المائة خلال الشهر الحالي، ستعزز بيانات التضخم الفرنسية موقف مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الراغبين في زيادة سعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس.

وحققت فرنسا نجاحا نسبيا في احتواء التضخم مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، حيث أنفقت الحكومة نحو 25 مليار يورو "26.1 مليار دولار" للحد من ارتفاع أسعار الطاقة. لكن الرئيس ماكرون يتعرض لضغوط من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف أعباء الأسعار على الأسر الفرنسية خاصة بعد خسارته الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتعتزم حكومة ماكرون تقديم تعديل لميزانية العام الحالي خلال الأسبوع المقبل لتتضمن تخصيص 25 مليار يورو إضافية لمواجهة ارتفاع الأسعار إلى جانب زيادة مخصصات التقاعد.