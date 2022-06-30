"الوطنية للتعليم" تربح 18.5 مليون ريال خلال الربع المنتهي في مايو 2022 .. بارتفاع 103 %

أعلنت الشركة الوطنية للتربية و التعليم، تحقيق صافي ربح 18.5 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في مايو 2022، بارتفاع 102.9 % عن نفس الفترة من العام السابق.

ويعود السبب، لارتفاع الإيرادات بنسبة 74% عن الربع المماثل من العام السابق والتي تعود بشكل رئيسي من زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة بنسبة 29% إلى 17.1 ألف طالبة خلال الربع الحالي المتزامن مع الفصل الدراسي الثالث، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الدراسية عن الربع المماثل من العام السابق التي تضمنت خصومات استثنائية متعلقة بتداعيات الجائحة أعلنت في حينها.