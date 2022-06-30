السوق السعودي يتراجع بأكثر من 200 نقطة وسط تداولات 6.5 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم بضغط رئيسي من أسهم البنوك، ليغلق المؤشر العام قرب مستوى 11500 نقطة.

وكان الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام، سهما مصرف الراجحي والبنك الأهلي بعد تراجعهما بـ 2.6 و3.5 في المائة، في حين تراجع سهم أرامكو السعودية 1 في المائة وذلك بعد جلستين من المكاسب.

وتراجع المؤشر العام 204 نقاط أو ما يعادل 1.7 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11523 نقطة، فيما بلغت السيولة 6.5 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي تلاه البنك الاهلي ثم سابك، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 177.9 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 370.2 ألف صفقة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 55 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم شركات الأسمنت وفي مقدمتهم اسمنت القصيم بمكاسب 4.9 في المائة، تلاه اسمنت ينبع 3.5 في المائة ثم اسمنت الشرقية 3.4 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 144 شركة تصدرها سهم أمانة للتأمين المتراجع بالحد الأدنى (10 في المائة)، تلاه عذيب للاتصالات المتراجع 8.6 في المائة، ثم سهم متطورة 6.2 في المائة.

وفي السوق الموازية، صعد سهم اسمنت الرياض بنحو 12.1 في المائة، وسط تداولات مكثفة على السهم هي الأعلى منذ يوليو 2021، بعد إعلان الشركة عن موافقة مجلس الإدارة على الانتقال إلى السوق الرئيسية.