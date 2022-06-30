تنسيق لزيادة استثمارات التعدين الفرنسية في السعودية

شارك اتحاد الغرف السعودية ممثلا في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، بلقاء نظمه اتحاد أرباب العمل الفرنسي (الميديف)، عن الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة، بحضور ممثلين من وزارتي الصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار وعدد من الشركات السعودية والفرنسية العاملة في مجال التعدين.

ونوه الدكتور محمد بن لادن رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في كلمته، بالأهمية الاقتصادية لقطاع التعدين بالمملكة كأحد أهم ركائز الصناعة السعودية، ومستهدفات رؤية 2030 لتعظيم أثره على الناتج المحلي الإجمالي ومشاركته في المحتوى المحلي والميزان التجاري وتحقيق استدامته وتحسين الممكنات التشريعية والاستثمارية.

وقال "قطاع التعدين السعودي وبفضل الدعم الحكومي، أصبح من القطاعات الواعدة التي توفر للمستثمرين المحليين والدوليين فرصا استثمارية واسعة، ويمنح الشركات الفرنسية فرصة مميزة للدخول للسوق السعودي في مجال التعدين"، مؤكدا حرص مجلس الأعمال المشترك على تمكين المستثمرين من تلك الفرص عبر الشراكات مع نظرائهم في قطاع الأعمال السعودي.

واستعرض اللقاء فرص الاستثمار المتاحة للشركات الفرنسية في مجال التعدين بالمملكة، وما تم بذله من جهود خلال السنوات الماضية لتعزيز قطاع التعدين والتعريف بمقوماته ومقدراته وجذب المستثمرين الأجانب إليه وتحسين بيئة الأعمال بالقطاع، وذلك عبر الجهات المختصة ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار.

ونقل الجانب الفرنسي رغبة المستثمرين الفرنسيين للدخول في استثمارات قطاع التعدين السعودي وتأكيده على أن هذه المشاركة ستحقق قيمة مضافة للقطاع من خلال نقل وتوطين الخبرات الفرنسية الرائدة.

يذكر أن منظمة الميديف الفرنسية تعمل لأكثر من 30 عاماً بالتعاون والشراكة مع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي على تنظيم الوفود التجارية وإقامة اللقاءات والحوارات بين ممثلي القطاع العام والخاص في البلدين بما يعزز الشركات التجارية والاستثمارية.