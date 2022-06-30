"باتك" : رفع حجم المحفظة العقارية إلى نصف مليار ريال بعد توقيع عقد تطوير أرض في المدينة المنورة

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، قيام شركتها "باتك العقارية" المملوكة لها بالكامل، بتوقيع اتفاقيه تطوير لأرضها في المدينة المنورة مع شركة المقر للتطوير والتنمية.

حيث يقارب حجم المحفظة الاستثمارية العقارية التي تديرها الشركة العقارية قرابة النصف مليار ريال، بعد تطوير هذا المشروع، كما أنها حاصلة على شهادة تأهيل مطور عقاري من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ويعتبر هذا المشروع باكورة مشاريع "باتك العقارية" في المدينة المنورة، والذي يقع على مساحة 229 ألف متر مربع داخل حدود الحرم النبوي الشريف، والتي من خلاله تسعى الشركة لتقديم حي نموذجي بأحدث الخدمات والمرافق والحلول المتطورة ضمن نطاق عمل المدن الذكية.