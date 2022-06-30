الحبوب : مراجعة سعر شراء القمح المحلي .. زيادة إنتاج المطاحن الرابعة

وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، على مراجعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي وذلك بعد إقفال موسم الاستلام الحالي والمجدول له بشهر أكتوبر 2022.

حيث بين مجلس الإدارة خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أنه وافق على صرف أي زيادة بالسعر إن وجدت في حال قامت المؤسسة بترسية مناقصاتها الدولية بسعر يفوق السعر المعتمد، وذلك بأثر رجعي ولكافة المزارعين اللذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الزراعي الحالي.

يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة سبق وأن أقر زيادتين لسعر شراء القمح من المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي تماشيا مع ارتفاع الأسعار الدولية.

من جهته وافق مجلس إدارة "الحبوب"، على إصدر ترخيص ثانوي لشركة المطاحن الرابعة، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية لفرعها في الخرج إلى 1200 طن، في اليوم، والذي يستهدف مواكبة الطلب المتوقع لمنتجات المطاحن من الدقيق والمشتقات الأخرى خلال الأعوام القادمة.