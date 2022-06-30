عمومية "عطاء" توافق على زيادة رأس مال إلى 420 مليون ريال

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) حيث وافقت على زيادة رأس مال الشركة وفقا لما يلي:

أولا: تكون زيادة رأس المال من أربعمائة مليون (400,000,000) ريال إلى أربعمائة وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وخمسون (420,872,150) ريال من خلال إصدار عدد مليونين وسبعة وثمانون ألف ومائتان وخمسة عشر (2,087,215) سهم جديد بقيمة اسمية إجمالية تبلغ عشرون مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وخمسون (20,872,150) ريال لصالح شركاء شركة نبعة التعليمية مقابل نقل كامل الحصص في شركة نبعة التعليمية لصالح شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة (شركة مملوكة بالكامل لشركة عطاء التعليمية) وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية بيع وشراء الحصص في شركة نبعة التعليمية المبرمة بين كل من شركاء شركة نبعة وشركة عطاء التعليمية وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة بتاريخ 09/05/1443ه (الموافق 13/12/2021م).

ثانيا: تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي لشركة عطاء والمتعلقة برأس المال.

ثالثا: تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي لشركة عطاء والمتعلقة باكتتاب الأسهم.

رابعا: تفويض مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية أو أي شخص مفوّض له من قبل مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة التي تخص صفقة الاستحواذ على شركة نبعة التعليمية.