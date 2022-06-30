"المراكز": الموافقة على استخدام نموذج القيمة العادلة أو نموذج إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية

أعلنت شركة المراكز العربية ("المراكز العربية" أو"الشركة") عن موافقة مجلس إدارتها على استخدام نموذج القيمة العادلة أو نموذج إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.

ومن المتوقع أن تتأثر قيمة صافي أصول الشركة إيجاياً نتيجة استخدام هذا النموذج بالزيادة بمبلغ 10 مليار ريال سعودي تقريباً، وذلك ارتفاعاً من مبلغ 16 مليار ريال تقريباً (كقيمة صافي أصول مسجلة بخيار التكلفة) إلى مبلغ 26 مليار ريال تقريباً (مسجلة بالقيمة السوقية)، حيث سيبدأ الأثر المالي المتوقع نتيجة استخدام هذا النموذج اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي 2023م (المنتهي في 31 ديسمبر 2022م). وتود الشركة أن تشير إلى أن استخدام هذه السياسة المحاسبية الجديدة لا ينتج عنه أي تدفق نقدي داخل الشركة.

وقد قررت الشركة المضي قدماً باستخدام هذا النموذج حسب المعيار المحاسبي الدولي IAS 40، بعد سماح هيئة السوق المالية للشركات المدرجة باستخدامه للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2022م وما بعده، باعتباره الممارسة الأكثر استخداماً من قبل كبرى شركات القطاع العقاري عالمياً.