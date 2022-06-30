عمومية "الحكير" توافق على تخفيض رأس مال الشركة 45.3%

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه على تخفيض رأس مال الشركة بناء على توصية مجلس الإدارة . وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 20.82 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض لسهم شركة فواز عبرالعزيز الحكير وشركاه في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأحد

وجاءت الموافقة على تخفيض رأس المال وفقاً لما يلي:

• رأس المال الشركة قبل التخفيض: (2,100,000,000) ريال سعودي

• رأس مال الشركة بعد التخفيض: (1,147,664,480) ريال سعودي

• عدد الأسهم قبل التخفيض: (210,000,000) سهم

• عدد الأسهم بعد التخفيض: (114,766,448) سهم

• نسبة التخفيض: (45.3%) من رأس مال الشركة

• سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة 100.0% من الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021م بقيمة (952,335,520) ريال سعودي

• طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء (95,233,552) سهم عادي من أسهم الشركة، سيتم إلغاء سهم واحد لكل (2.205) سهم

• تاريخ التخفيض: في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال

• أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية