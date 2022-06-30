الأسهم السعودية ترتفع 56 نقطة مع تغلب قوى الشراء على عمليات البيع

ارتفعت الأسهم السعودية 56 نقطة بنحو 0.48 في المائة لتغلق عند 11727 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تسع نقاط بنحو 0.59 في المائة ليغلق عند 1637 نقطة.وجاء الارتفاع وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات واستمرار السيولة دون المتوسط الشهري. وأشير في التحليل السابق إلى أن السوق ستواجه مقاومة عند مستويات الافتتاح والقدرة في مواجهتها ستكون السوق أكثر قربا من 11800 نقطة، وشهدت التداولات تراجعا في مطلع الجلسة إلا أن القوى الشرائية نشطت وسيطرت على العمليات البيعية، وقادت السوق خلال الجلسة إلى 11783 نقطة قبل أن تفقد جزءا من المكاسب، وتغلق عند 11727 نقطة، استمرار حفاظ السوق على 11680 نقطة التي تشكل الدعم، ستكون أكثر قدرة على الوصول لمستويات 11930 نقطة أو 12150 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11654 نقطة، وتداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11618 نقطة بنحو 0.45 في المائة، بينما الأعلى عند 11783 نقطة رابحا 0.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 11727 نقطة رابحا 56 نقطة بنحو 0.48 في المائة، وارتفعت السيولة 14 في المائة بنحو 728 مليون ريال لتصل إلى 5.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 17 مليون سهم لتصل إلى 167 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 9 في المائة بنحو 32 ألف صفقة لتصل إلى 374 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 2.8 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 2 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 1 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 3.7 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.1 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 25 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 17 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 7 في المائة بقيمة 423 مليون ريال.أداء الأسهمارتفعت ثلاثة أسهم بالنسبة القصوى تصدرها "الباحة" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 16.50 ريال، يليه سهم "متطورة" بنحو 9.94 في المائة، ليغلق عند 37.05 ريال، وحل ثالثا سهم "جبسكو" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 27.30 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أمانة للتأمين" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 13.04 ريال، يليه سهم "دار الأركان" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 10.74 ريال، وحل ثالثا سهم "تعليم ريت" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 12.04 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "الأهلي" بقيمة 395 مليون ريال، يليه سهم "دار الأركان" بقيمة 284 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "إس تي سي" بقيمة 267 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية