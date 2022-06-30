وتصدر الأسهم المرتفعة "المركز الآلي" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 96.20 ريال، يليه "أقاسيم" بنحو 9.5 في المائة ليغلق عند 84 ريالا، وحل ثالثا "الناقول" بنحو 8 في المائة ليغلق عند 93.90 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "رؤوم" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 149 ريالا، يليه "فاديكو" بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 157 ريالا، وحل ثالثا "طبية" بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 54.80 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "فايدكو" بقيمة 8.5 مليون ريال، يليه سهم "مياه الجوف" بقيمة 3.1 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "طبية" بقيمة 2.1 مليون ريال.
«نمو» تصعد 1.8 % بتداولات قيمتها 31 مليون ريال
وتصدر الأسهم المرتفعة "المركز الآلي" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 96.20 ريال، يليه "أقاسيم" بنحو 9.5 في المائة ليغلق عند 84 ريالا، وحل ثالثا "الناقول" بنحو 8 في المائة ليغلق عند 93.90 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "رؤوم" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 149 ريالا، يليه "فاديكو" بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 157 ريالا، وحل ثالثا "طبية" بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 54.80 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "فايدكو" بقيمة 8.5 مليون ريال، يليه سهم "مياه الجوف" بقيمة 3.1 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "طبية" بقيمة 2.1 مليون ريال.
أضف تعليق