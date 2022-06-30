«نمو» تصعد 1.8 % بتداولات قيمتها 31 مليون ريال

زادت السوق الموازية "نمو" 369 نقطة بنحو 1.8 في المائة لتغلق عند 20728 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 108 في المائة بنحو 16 مليون ريال لتصل إلى 31 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 124 في المائة بنحو 259 ألف سهم لتصل إلى 469 ألف سهم متداول، أما الصفقات ارتفعت 82 في المائة بنحو 1.3 ألف صفقة لتصل إلى 2.8 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "المركز الآلي" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 96.20 ريال، يليه "أقاسيم" بنحو 9.5 في المائة ليغلق عند 84 ريالا، وحل ثالثا "الناقول" بنحو 8 في المائة ليغلق عند 93.90 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "رؤوم" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 149 ريالا، يليه "فاديكو" بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 157 ريالا، وحل ثالثا "طبية" بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 54.80 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "فايدكو" بقيمة 8.5 مليون ريال، يليه سهم "مياه الجوف" بقيمة 3.1 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "طبية" بقيمة 2.1 مليون ريال.