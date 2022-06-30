مملكة الروائيين العظامفي مناجاتي الممتدة مع نيكوس كازانتزاكي العملاق الإغريقي، بهرتني عبارته الساحرة «توصل إلى ما لا تستطيعه»، التي كانت مفتاح سر حياته وكفاحه، واصل مسعاك لإنجاز صيرورتك الإنسانية في مدى عمرك البشري القصير، لا تتوقف ولا تلتفت إلى الوراء، امض نحو تلك الوجهة النائية في الأفق، عليك أن تختبر الطرق الوعرة وأن ترتقي المنحدرات الخطيرة، ستجرحك الأشواك، والصخور تدمي قدميك، دع الطرق المستقيمة فإنها لا تعزز قوتك، اختبر ذاتك في الصعب الوعر الذي تتجنبه الأرواح الواهنة، لا تتردد، سترتكب كثيرا من الأخطاء والخطايا، لكنك ستنجح أخيرا في التحرر من قيود الزمان والمكان والوصايا، ستفوز بروحك الحرة وتتألق جوهرة الوعي والحرية في ذاتك المستفيقة. تعلمت من مناجاتي مع كازانتزاكي ألا أؤمن بالحدود، كان يقول «نواصل الصراع لأننا نحب التفوق لا الخنوع»، ويردد «نحن نغني رغم أنه لا وجود لمن يسمعنا، ولا أحد يدفع أجورنا، نكتب لأنفسنا ولا نعمل للآخرين، نحن أسياد بساتين العالم، البستان ملكنا، نحرثه ونشذب شجره ونجمع غلاله ونعصر أعنابه ونحتسي خلاصة عصيره، بمعنى عندما ننسى الحدود نستطيع فعل المستحيلات. العقل والقلب يقيداننا».قوة الكلماتمن مقدمة الكتاب، لمترجمته لطيفة الدليمي: شكلت علاقة الأدب بالفلسفة وتأريخ الأفكار والاشتغالات المعرفية الأخرى - إلى جانب عالم الرواية والترجمة والسيرة - هاجسا لم تخفت جذوته المتقدة في عقلي منذ أن بدأت تعاطي الكتابة الإبداعية بأشكالها المعروفة كافة، وكان السياق الذي أحرص عليه دوما هو ترجمة مقالات وحوارات وسير ذاتية ومذكرات وكتب تتوافر على رصانة بينة ممتزجة بطراوة في التناول وصلة حية بالحياة النابضة، بعيدا عن الصلابة والصرامة الأكاديميتين، لجعل تلك الترجمات قادرة على طرق قلوب القراء وملامسة عقولهم الشغوفة وإثراء حيواتهم الثمينة، وهذا ما يمكن ملاحظته في هذه الإضمامة من الترجمات المختارة الصادرة عن دار «مدى» لنخبة من المفكرين والفلاسفة.نزهة فلسفية في غابة الأدبالعلاقة بين الفلسفة والأدب علاقة وثقى، نشهدها في التضمينات الفلسفية في كثير من المنتجات الأدبية لبعض أعاظم الكتاب، ونعرف أن بعض الكتاب كانوا أنفسهم فلاسفة محترفين، والأمثلة على ذلك كثيرة، غير أن طبيعة العلاقة وحدودها بين الأدب والفلسفة ظلت حقلا إشكاليا منذ العصر الإغريقي حتى يومنا هذا. يسرني أن أقدم ترجمة للحوارية الرائعة عن طبيعة العلاقة بين الأدب والفلسفة، التي عقدها بريان ماجي Bryan Magee الفيلسوف البريطاني الشهير مع آيريس مردوخ Iris Murdoch، الروائية الفيلسوفة الراحلة. وسبق لي تناول جوانب من فكر هذه الفيلسوفة المميزة في حوار سابق منشور في «المدى»، أما بالنسبة إلى بريان ماجي، فهو فيلسوف، وسياسي، وشاعر، وكاتب، ومقدم برامج بريطاني، ولد 1930 وتعرف عنه مساهماته الكبيرة في ميدان تقديم الفلسفة إلى العامة، وجعلها مادة تحظى بالمتابعة الجماهيرية القوية، وهو صاحب مؤلفات كثيرة في هذا الميدان. أذيعت هذه الحوارية في البرنامج الثقافي للتلفزيون البريطاني 1978.