مجلس إدارة "أسمنت الرياض" يوافق على انتقال الشركة إلى السوق الرئيسي

أعلنت شركة أسمنت الرياض اليوم عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وتعيين شركة يقين المالية (يقين كابيتال) كمستشار مالي لأغراض الإنتقال بناء على متطلبات قواعد الإدراج المحدثة والمعدلة بموجب قرار رقم (1-52-2022) الموافق 13/04/2022م .

علماً بأن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط بإستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات.