السوق السعودية ترتفع 56 نقطة وسط مكاسب قوية للأسهم المضاربية

صعدت الأسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم، مدعومة بارتفاع أسهم البنوك والطاقة، وسط توجه المتعاملون بالسوق إلى الأسهم المضاربية التي سجلت مكاسب قوية.

وصعد المؤشر العام 56 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11727 نقطة، فيما بلغت السيولة 5.9 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم البنك الأهلي تلاه دار الأركان، ثم "اس تي سي"، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 167.2 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 373.8 ألف صفقة.

وكان الأكثر دعما لحركة المؤشر العام، سهم البنك الأهلي بعدما ارتفع 2.9 في المائة، تلاه أرامكو السعودية بعد تسجيله مكاسب تقترب من 1 في المائة مسجلا أعلى إغلاق في أسبوعين.

وتداول سهم شركة "رتال للتطوير العمراني"، خلال ثالث جلسة له بالسوق الرئيسية دون سعر الطرح البالغ 120 ريال، قبل أن يمحي خسائره ويغلق على ارتفاع هامشي عند مستوى 122.2 ريال للسهم.

إلى ذلك، صعدت أسهم 109 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم الباحة ومتطورة وكذلك جبسكو بعد ارتفاعهم بالنسبة القصوى 10 في المائة.

أيضا ارتفعت أسهم العمران 9.6 في المائة، في حين كسبت أسهم كل من سناد القابضة وسايكو وكذلك عذيب للاتصالات بأكثر من 5 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 91 شركة تصدرها سهم أمانة للتأمين المتراجع 5.2 في المائة، تلاه سهم دار الأركان بعد تراجعه 3.9 في المائة.

فيما هبط قطاع الصناديق العقارية 1 في المائة ليواصل التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، في حين تصدر كل من "تعليم ريت والأهلي ريت وجدوى ريت السعودية وكذلك الرياض ريت" التراجعات بعد هبوطهم بأكثر من 3 في المائة.