مخاوف نقص الإمدادات تصعد بالنفط .. "برنت" عند 119 دولارا

ارتفعت أسعار النفط اليوم للجلسة الرابعة على التوالي بعد أن فاقت المخاوف من نقص المعروض أثر القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أغسطس تغيرا إلى 119 دولار للبرميل. ويحل أجل عقود أغسطس غدا الخميس وارتفعت عقود سبتمبر 23 سنتا، أي 0.2 في المائة، إلى 114.06 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 113 دولار للبرميل.

وبحسب "رويترز"، ارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 2 في المائة أمس الثلاثاء بسبب مخاوف من نقص الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي فاقت المخاوف من تباطؤ النمو بسبب ركود اقتصادي محتمل.