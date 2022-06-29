تضخم أسعار المتاجر في بريطانيا عند أعلى مستوى في 14 عاما

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المتاجر في بريطانيا خلال يونيو بأسرع وتيرة لها منذ 2008، ما يعكس تزايد حدة أزمة نفقات المعيشة.

وارتفع مؤشر "بي آر سي نيلسن آي كيو" 3.1 % سنويا خلال الشهر الحالي بعد ارتفاعه 2.8 % خلال مايو، ليسجل أكبر ارتفاع سنوي له منذ سبتمبر 2008، وارتفعت أسعار الغذاء خلال يونيو 5.6 % في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.9 %.

وقالت هيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي لاتحاد متاجر التجزئة، "الأسر في بريطانيا تواجه أكبر تراجع حقيقي في الدخل منذ سبعينيات القرن الماضي على الأقل، والشركات تعاني من ارتفاع أسعار الإمدادات، في حين مازال تركيز متاجر التجزئة على حماية عملائها".