أسمنت حائل : الاحتفاظ بـ 4.9 مليون سهم كخزينة .. سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة

أعلنت شركة أسمنت حائل، موافقة الجمعية العامة على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى (4,895,000) سهما والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

وبينت أنه سيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية

مبينة أنها ستحتفظ بالأسهم المشتراة لمدة (10) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.