سيولة شرائية تعيد الأسهم السعودية إلى المنطقة الخضراء بمكاسب 243 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية 243 نقطة بنحو 2.1 في المائة لتغلق عند 11671 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 37 نقطة بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 1627 نقطة. وتراجعت السوق في مطلع الجلسة حتى 11380 نقطة ثم نشطت سيولة شرائية لتعود السوق إلى المنطقة الخضراء مرتفعة 2.1 في المائة، تماما كما جاء في التحليل السابق حيث أشير إلى تراجع السوق إلى 11380 نقطة التي عندها تنشط سيولة الشراء.من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند المستوى الحالي وقدرة السوق على التعامل معها وتجاوزها بمواجهة الضغوط البيعية إن حدثت ستصبح السوق أكثر قربا للوصول إلى مستويات 11800 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11425 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 11671 نقطة رابحا 2.1 في المائة، بينما الأدنى عند 11380 نقطة فاقدا 0.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 11671 نقطة رابحا 243 نقطة بنحو 2.1 في المائة. وتراجعت السيولة 20 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 5.2 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 39 مليون سهم متداول لتصل إلى 149 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 20 في المائة بنحو 85 ألف صفقة لتصل إلى 342 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 0.5 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 0.4 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 0.37 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الطاقة" بنحو 3.2 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 2.9 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنحو 2.5 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 16 في المائة بقيمة 832 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 11 في المائة بقيمة 554 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الأسماك" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 35.05 ريال، يليه سهم "تهامة" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 104.80 ريال، وحل ثالثا سهم "السعودي الفرنسي" بنحو 5.9 في المائة ليغلق عند 48 ريالا. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "وفرة" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 38.05 ريال، يليه سهم "أمانة للتأمين" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 13.76 ريال، وحل ثالثا سهم "العمران" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 82 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "دار الأركان" بقيمة 314 مليون ريال، يليه سهم "الراجحي" بقيمة 243 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 213 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية