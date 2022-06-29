«نمو» تكسب 110 نقاط بتداولات قيمتها 15 مليون ريال

أضافت السوق الموازية "نمو" 110 نقاط بنحو 0.55 في المائة لتغلق عند 20358 نقطة، وتراجعت قيمة التداول 48 في المائة بنحو 14 مليون ريال لتصل إلى 15 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 64 في المائة بنحو 368 ألف سهم لتصل إلى 209 آلاف سهم، أما الصفقات فتراجعت 37 في المائة بنحو 905 صفقات لتصل إلى 1.5 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "رؤوم" بنحو 8.7 في المائة ليغلق عند 152.20 ريال، يليه "المركز الآلي" بنحو 8.2 في المائة ليغلق عند 74 ريالا، وحل ثالثا "فاديكو" بنحو 7.7 في المائة ليغلق عند 159.80 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "إنماء الروابي" بنحو 6.8 في المائة ليغلق عند 21.90 ريال، يليه "أقاسيم" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 76.70 ريال، وحل ثالثا "العبيكان للزجاج" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 85.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "فاديكو" بقيمة 5.4 مليون ريال، يليه سهم "طبية" بقيمة 1.8 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "جاهز" بقيمة 1.2 مليون ريال.