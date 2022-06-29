«نمو» تكسب 110 نقاط بتداولات قيمتها 15 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "رؤوم" بنحو 8.7 في المائة ليغلق عند 152.20 ريال، يليه "المركز الآلي" بنحو 8.2 في المائة ليغلق عند 74 ريالا، وحل ثالثا "فاديكو" بنحو 7.7 في المائة ليغلق عند 159.80 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "إنماء الروابي" بنحو 6.8 في المائة ليغلق عند 21.90 ريال، يليه "أقاسيم" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 76.70 ريال، وحل ثالثا "العبيكان للزجاج" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 85.20 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "فاديكو" بقيمة 5.4 مليون ريال، يليه سهم "طبية" بقيمة 1.8 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "جاهز" بقيمة 1.2 مليون ريال.
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